Cidades Frei recebe homenagem de exceção na cidade de Goiás Sepultamento dentro de igrejas é conferido a bispos. Frei Marcos recebeu honraria em razão da importância de seu trabalho

O sepultamento, realizado nesta segunda-feira (27), no interior do Santuário Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Goiás, foi uma forma de homenagear e dar a importância devida à história e trajetória de Frei Marcos Lacerda de Camargo, que faleceu na tarde do último domingo (26) aos 88 anos, no Hospital Neurológico, em Goiânia, onde ele estava internado havia alguns di...