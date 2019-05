Cidades Frei Marcos Lacerda morre aos 88 anos em Goiânia O corpo deve ser transportado para a antiga capital do Estado nesta segunda-feira(27), onde ocorre a missa de corpo presente e o enterro, no Santuário Nossa Senhora do Rosário, às 16 horas

Morreu na tarde deste domingo (26), o frei Marcos Lacerda, do Convento do Rosário, da Cidade de Goiás. O padre de 88 anos, que estava internado no Hospital Neurológico de Goiânia há poucos dias, faleceu em decorrência de uma pneumonia. O corpo deve ser transportado para a antiga capital do Estado nesta segunda-feira (27), onde ocorre a missa de corpo presente e...