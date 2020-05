Cidades Fraudes no Ipasgo podem ultrapassar milhões, estima polícia Na manhã desta quinta-feira (14), equipes da Polícia Civil realizaram simultaneamente duas operações em 10 cidades goianas e em São Paulo

Atualizada em 12h55. Vinte e cinco pessoas físicas e 27 jurídicas foram alvos de duas operações da Polícia Civil (PC) realizada nesta quinta-feira (14) em Goiânia, Anápolis, Ceres, Aparecida de Goiânia, Inhumas, Itapaci, Jaraguá, Caldas Novas, Rialma, São Patrício e em São Paulo. A ação investiga um esquema de fraudes no Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo). A Justiça também autorizou o bloqueio R$ 84 milhões de bens dos investigados. No entanto, a polícia estima qu...