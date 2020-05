Cidades Frascos de laboratório com sangue são encontrados nas margens de rodovia de Goiânia Vigilância Sanitária foi ao local e identificou que se trata de material para exame animal. Recipientes foram recolhidos e descartados de maneira adequada. Responsável por deixar objetos na via é procurado

Frascos de laboratório com sangue foram encontrados às margens BR-060. O material já foi recolhido e descartado de maneira adequada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi informada na manhã da terça-feira (5) sobre os despejos na rodovia, nas proximidades da barragem do Ribeirão João Leite, na reserva do Parque Ecológico, em Goiânia, e acionou a Vigilância Sanitária. Gerente de fis...