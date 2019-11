Cidades Foto com proposta da redação do Enem vaza minutos após início da prova MEC confirma que imagem é real e diz ter acionados órgãos competentes para identificar a origem e o responsável pela divulgação

Minutos após o início do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 já circulava nas redes sociais a imagem da página com a proposta da redação. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão responsável pela aplicação da prova, confirmou que a imagem é real, mas diz que o vazamento não prejudicou o andamento do e...