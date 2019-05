Cidades Foto com pessoas nuas feita na Austrália é usada como desinformação sobre universidade federal Imagem com pessoas nuas foi tirada em 2001 e não tem a ver com protestos contra cortes em institutos de ensino superior

Um boato falso sobre um protesto com pessoas nuas em universidades de Minas Gerais voltou a ser compartilhado no Facebook nesta semana, após manifestações nacionais contra cortes nos orçamentos dos institutos federais de ensino superior. A desinformação usa uma foto tirada em Melbourne, na Austrália, em 2001, e já havia sido checada pelo Estadão Verifica, por meio do p...