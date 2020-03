Cidades Fortes chuvas afetam abastecimento de água em Rio Verde Segundo a Saneago equipes estão trabalhando na normalização do sistema

A Saneago informou que as fortes chuvas que caíram em Rio Verde afetaram a operação da Estação de Tratamento de Água e o abastecimento pode ser prejudicado no município, especialmente nos bairros da região central. A companhia destaca que os imóveis que tem caixa d’água dimensionada adequadamente não passarão por desabastecimento e que as equipes estão trabalhando na nor...