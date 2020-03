Cidades Forte chuva interdita totalmente trecho da BR-153 em Estrela do Norte em Goiás Uma alternativa para os motoristas é trafegar no sentido sul-norte, passar por Mara Rosa, depois por Estrela do Norte, retomando o eixo da BR-153

O trecho da BR-153, na altura do KM-130, em Estrela do Norte, na região Norte de Goiás, está totalmente interditado. O bloqueio na manhã desta quinta-feira (12) ocorre após a pista ceder devido a forte chuva que caiu na região deste quarta. Uma alternativa para os motoristas é trafegar no sentido sul-norte, passar por Mara Rosa, depois por Estrela do Norte, retoma...