Cidades Forte chuva de granizo assusta moradores de Goiânia; veja vídeo Inmet emite alerta para esta noite, que se estende até o final da manhã desta quinta-feira (31), de perigo potencial de chuvas intensas na capital

A forte chuva de granizo que caiu na tarde desta quarta-feira (30) pegou muita gente de surpresa em Goiânia. E foi o barulho que assustou mais o comerciário Pedro Paulo Rassi, que mora no setor Parque das Flores, na região Norte da capital. Ao sair de casa para ver do que se tratava, ele encontrou o gramado do quintal parcialmente tomado de branco. “O barulho realme...