Vida Urbana Forte chuva arranca parte do telhado do Terminal Bandeiras, em Goiânia Placas foram arremessadas para o outro lado da rua e caíram sobre um gramado

Os estragos provocados pela chuva desta segunda-feira (22) ainda podem ser vistos nesta terça-feira (23) em Goiânia. Parte do telhado do Terminal das Bandeiras, no Jardim Europa, foi arrancado e arremessado para o outro lado da rua, caindo sobre um gramado. Ambulantes que estavam no local afirmaram que os pedaços foram recolhidos e colocados dentro do terminal. Em nota, ...