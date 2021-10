Cidades Forte chuva abre cratera em acostamento e provoca interdição parcial da BR-153, em Morrinhos Em Morrinhos, choveu cerca de 125 milímetros em seis horas, sendo 50 milímetros somente às 17h desta quinta-feira

A forte chuva que atingiu Morrinhos, na Região Sul do Estado, abriu uma cratera no acostamento da BR-153, na altura do quilômetro 617. Por precaução, parte do trecho foi interditada nesta quinta-feira (14), para evitar desabamento, uma vez que a pista possui grande fluxo de veículos pesados. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito no local flui e...