Cidades Fortalecimento de rede de apoio é tema de mamaço realizado em Goiânia A atividade foi realizada durante a Semana Mundial de Aleitamento Materno, celebrada entre os dias 1º e 7 de agosto deste ano

Com o intuito de informar, apoiar e proporcionar a troca de conhecimento entre famílias com filhos em fase de amamentação, foi realizado, na tarde deste domingo (4), o evento “A Hora do Mamaço”, que ocorreu no Parque Flamboyant, em Goiânia. Promovido por um grupo de mulheres integrantes da sociedade civil organizada, o encontro, que chegou à sua 7ª edição, teve o tema “...