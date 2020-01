Cidades Fornecedor não atende demanda de asfalto e Prefeitura volta a ter problemas para tapar buracos Empresa contratada em junho de 2019 deixou de fornecer o material. Usina municipal passou por reparos e falhas nas vias se proliferaram

Desde outubro do ano passado, a Prefeitura de Goiânia vem tendo problemas para fazer a manutenção asfáltica da capital. Depois de uma temporada em que os buracos espalhados pela cidade eram resolvidos com maior celeridade, entre 2018 e 2019, a administração municipal volta a passar por problemas com o fornecimento do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). A empre...