Analistas da Itália estudaram os gráficos sobre o avanço do coronavírus no país. Segundo eles a propagação da doença é idêntica ao da China e com isso será a mesma em todos os países, mas com atrasos de dias ou semanas. (Com informações da BBC Brasil).

Nino Cartabellotta, médico e presidente da Fundação Gimbe, organização não governamental que promove a difusão de informações científicas confiáveis para a realização de políticas públicas explica em sua análise que, "o Brasil tem a chance de jogar sabendo o resultado da outra partida, porque já viu o filme italiano. Comparar a curva de diferentes países não é um problema, muito pelo contrário", disse.

Já Lorenzo Pregliasco, sócio-fundador da empresa de pesquisas Quorum, o Brasil está alinhado com a maior parte dos países observados. "Particularmente, me parece que o ritmo de contágio possa seguir a trajetória da França”, destaca ele a BBC. A França saltou de 50 casos para mais de mil em apenas 10 dias.

Segundo a reportagem da BBC Brasil, o "dia 1" da Itália, por exemplo, é 23 de fevereiro. O dos Estados Unidos, dia 25. A linha do Brasil, por sua vez, começa em já 12 de março.

Os dados para análise vieram de uma fonte única utilizado os boletins oficiais diários da Organização Mundial da Saúde (OMS). Na avaliação de Pregliasco, os dados oficiais disponibilizados pela organização são confiáveis, apesar de dependerem do número de testes realizados em cada país e do método escolhido para estes exames. (Com informações da BBC Brasil).

Casos

Na quinta-feira (19), o governo italiano havia dito que o país chegou a 41.035 casos confirmados desde o início do surto. Na Itália, os exames são feitos, na maior parte das vezes, em pacientes com sintomas. Foram feitos 182.777 testes até agora, em média, um a cada 330 moradores do país.