Cidades Formação de cão-guia em Goiás demanda ajuda de voluntários IF Goiano cadastra interessados em ajudar processo de socialização de animais que vão atender pessoas com deficiência visual. Fase antecede treinos

Programa de formação de cão-guia em Goiás precisa de famílias voluntárias para ajudar no processo de socialização dos animais. A demanda prevista para até abril é de no mínimo mais 12 pessoas com disponibilidade de doar tempo e afeto para cachorros que participam do projeto. Desenvolvido pelo Instituto Federal Goiano (IF Goiano), Câmpus Urutaí, o Programa Cão-Guia contab...