Cidades Foragido do Pará, suspeito de roubo e corrupção de menores, é preso em Goiânia O homem de 24 anos estava em Goiás há quatro anos

Um homem de 24 anos foi preso pelo Grupo de Radiopatrulha Aérea do Estado de Goiás (GRAER) nesta sexta-feira (2), no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Segundo informações da corporação, o suspeito tinha um mandado de prisão preventiva expedido no Estado do Pará, por crimes de roubo e corrupção de menores. De acordo com os policiais, após ter a prisão decretada no mun...