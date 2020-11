Cidades Foragido da Justiça do Ceará, homem é preso em Alvorada do Norte Segundo a PRF, ele tem mandados de prisão em aberto por homicídio, furto e desacato

Um homem com três mandados de prisão em aberto pela justiça do Ceará foi preso nesta segunda-feira (23) em Alvorada do Norte. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal do Distrito Federal (PRF-DF) estava em fiscalização quando abordou um veículo por motivo de trânsito. Durante a abordagem, os policiais desconfiaram das informações passadas pelo condutor. Eles então verif...