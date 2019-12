Cidades Foragido da Justiça de Pernambuco é preso em Goiânia com carros de luxo O detido cumpria pena por tráfico de drogas quando fugiu da cadeia no ano passado

Um homem, foragido do sistema prisional de Pernambuco, foi preso com veículos de luxo na madrugada desta sexta-feira (13), durante a operação Nomen Fake, realizada pela Polícia Civil (PC) em Goiânia. O detido cumpria pena por tráfico de drogas e estava preso havia cinco anos quando fugiu da cadeia no ano passado após receber um indulto. Em Goiás, o suspeito era pr...