Cidades Foragido da justiça de Alagoas é preso em Rio Verde Ele é suspeito de homicídio e estava caminhando pelo bairro Vila Menezes quando foi abordado por policiais

Um homem, suspeito de homicídio e foragido da justiça de Alagoas, foi preso na terça-feira (08), em Rio Verde. De acordo com a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento no bairro Vila Menezes, uma equipe do Comando de Policiamento Especializado (CPE), suspeitou de um homem, e ao ver a viatura, ele tentou correr para uma casa. Os policiais a...