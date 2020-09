Cidades Foragido da Justiça é preso no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia O Grupo de Radiopatrulha Aérea informou que no momento da abordagem o investigado apresentou documentos falsos

Um foragido da Justiça foi preso nesta quarta-feira (23) no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia. Segundo o Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer) ele é apontado como chefe de uma quadrilha de tráfico internacional de drogas e no momento da abordagem apresentou documentos falsos. De acordo com o Graer, o foragido, com várias passagens, morava na província de Capitá...