Cidades Foragido da Justiça é detido com carro roubado, em Aparecida De acordo com a Polícia Militar, a prisão aconteceu durante um patrulhamento de rotina

Um foragido da justiça foi preso na noite desta sexta-feira (25), no Setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, com um carro roubado. De acordo com a Polícia Militar, a prisão aconteceu durante um patrulhamento de rotina. Assim que avistou a viatura, o suspeito teria tentado fugir por uma mata, mas foi preso, após perder o controle da direção. O homem e o veícul...