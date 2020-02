Cidades Força-tarefa monitora situação de barragem que corre risco de rompimento na região Norte de Goiânia As duas pistas da Avenida Samambaia, que corta a represa, foram interditadas na manhã desta segunda-feira, 24

Uma força-tarefa composta por agentes da Prefeitura de Goiânia, através da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), e do Governo de Goiás, pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), além das Defesas Civil municipal e estadual, monitora a barragem localizada no Setor Chácaras de Recreio Samambaia, região Norte da capital, que transbordou neste domingo, 23, e...