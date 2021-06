Cidades Força-tarefa mantém perímetro de atuação em buscas a Lázaro Barbosa Secretaria de Segurança Pública estadual afirma que todas as denúncias que chegam à pasta são checadas. Estratégia é "reforçar o cerco"

Depois de mais um fim de semana de buscas por Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, suspeito de matar uma família em Ceilândia no início deste mês, o perímetro de atuação da polícia continua o mesmo e as buscas entram, nesta segunda (27) no 20º dia, A força-tarefa atua no distrito de Girassol, no município de Cocalzinho de Goiás. De acordo com informações da Secretar...