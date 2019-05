Cidades Força-tarefa do MP oferece nona denúncia contra João de Deus Ação é de estupro de vulnerável contra seis vítimas, sendo uma do Distrito Federal, uma de São Paulo, uma do Rio de Janeiro, uma de Minas Gerais e duas do Paraná

Atualizada às 12h49. A força-tarefa do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) ofereceu nesta segunda-feira (27), mais uma denúncia contra João Teixeira de Faria, de 77 anos, o João de Deus. A nova ação é de estupro de vulnerável contra seis vítimas, sendo uma do Distrito Federal, uma de São Paulo, uma do Rio de Janeiro, uma de Minas Gerais e duas do Par...