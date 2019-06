Cidades Força-tarefa do MP oferece 10ª denúncia contra João de Deus Esta é a oitava ação contra o médium protocolada no Fórum de Abadiânia por crimes sexuais

Os promotores da força-tarefa do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) ofereceram nesta terça-feira (4), a décima denúncia contra João Teixeira de Faria, de 77 anos, o João de Deus. Esta é a oitava ação contra o médium protocolada no Fórum de Abadiânia por crimes sexuais. De acordo com a nova denúncia, João de Deus praticou violação sexual mediante fraude...