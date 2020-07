Cidades Força-tarefa de fiscalização no Rio Araguaia apreende embarcação com 12 tartarugas em Luiz Alves Os quelônios serão comercializados, mas com o flagrante, foram liberados num praia. Grupo de turistas flagrado em Aruanã teve de pagar multa

Desde o dia 1º deste mês, atendendo a decreto do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, de cancelar todas as atividades da temporada do Rio Araguaia, uma força-tarefa formada por militares e fiscais da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) fiscaliza os municípios da região. Neste final de semana um homem foi flagrado transportando 12 quelônios n...