Força-tarefa continua as buscas por suspeito de matar família em Ceilândia

Atualizada às 10h55. Nesta segunda-feira (14), as forças de segurança das Secretarias de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) e do Distrito Federal (SSP-DF) seguem as buscas por Lázaro Barbosa Sousa, de 33 anos. Ele é suspeito de matar quatro pessoas de uma família na última quarta-feira (9), em uma propriedade rural de Ceilândia, no Distrito Federal (DF). Nesta manhã, o secretário de Segurança Pública de Goiás, R...