Cidades Força Nacional ignorou alerta sobre "Dia do Fogo", aponta MPF O MPF-PA enviou um ofício em 7 de agosto ao Ibama que alertava sobre planos de produtores rurais para realizarem uma queimada na região do Município de Novo Progresso (PA) na data de 10 de agosto

A Força Nacional de Segurança ignorou alertas sobre planos para o “Dia do Fogo”. O MPF-PA (Ministério Público Federal do Pará) enviou um ofício em 7 de agosto ao Ibama (Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis) que alertava sobre planos de produtores rurais para realizarem uma queimada na região do Município de Novo Progresso/PA n...