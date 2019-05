Cidades Força Nacional faz segurança do MEC nesta quinta, dia de protestos pelo País Portaria que autoriza atuação no prédio do Ministério da Educação, em Brasília, está publicada no Diário Oficial da União

A Força Nacional vai atuar na segurança do Ministério da Educação "nas ações de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" nesta quinta-feira, dia 30, quando deve ocorrer mais uma manifestação popular em defesa da Educação. Os organizadores dos protestos prometem que "dia 30 vai ser maior", em comparação aos atos realizados no último d...