Cidades Força Nacional começa a atuar no combate à violência em Goiânia Capital goiana é uma das cinco cidades brasileiras escolhidas pelo Governo Federal para participar do programa

Foi lançado oficialmente na manhã desta sexta-feira (30), em Goiânia o projeto piloto Em Frente Brasil, do Ministério da Justiça. O foco é combater a violência, especialmente crimes de homicídio, com a presença da Força Nacional de Segurança Pública. A capital goiana é uma das cinco cidades brasileiras escolhidas pelo Governo Federal para participar do programa. Numa primei...