Cidades Força Nacional cerca prédio do MEC em véspera de protesto contra cortes Questionado sobre a greve, o ministro Abraham Weintraub não quis falar sobre o tema

O prédio do Ministério da Educação (MEC) está desde o início da manhã desta terça-feira, 14, cercado por homens da Força Nacional. A solicitação da segurança extra foi feita pelo próprio MEC, por causa do protesto contra o contingenciamento de R$ 7 bilhões no setor, previsto para quarta. Os portões de entrada do prédio permaneceram fechados desde o início do dia. ...