Existe uma idade para começar a pular carnaval? Os bloquinhos que se concentraram na Praça Universitária, em Goiânia, nesta tarde de sábado (22), mostraram que desde cedo já da pra ter gosto pela folia.

É o caso da Agnes Victoria Selvino, de apenas três anos, que foi se divertir com os pais, o supervisor hospitalar Marcos Antônio Selvino, de 31 anos e o auxiliar comercial Jailson Pereira, de 28.

Selvino conta que esta é a primeira vez da filha em um evento de carnaval e a família fez questão de sair reunida fazendo um “tour” pela capital. Ao questionar Agnes, se estaria gostando da nova experiência , a pequena fantasiada de unicórnio manda logo um sorriso e um nítido “sim”.

Ele relata que esta é a terceira parada da família. “Fomos primeiro no Mercado da 74, depois na Praça Cívica e agora aqui no Universirtário. Para nós esse foi o lugar que consideramos estar mais divertido”, afirma. No entanto, ele explica que pela quantidade de pessoas e o som alto Agnes demorou um pouco a se soltar, mas depois foi só alegria.

Quem também não ficou de fora foi o Lucas Bezerra, de 11 anos, que estava acompanhado do pai Gileno Bezerra. Ele foi um dos destaques do Bloco do Mara, isso porque, ao chegar próximo do trio elétrico a equipe se equivocou achando que o menino estaria perdido. No entanto, Lucas só estava tentando fazer um pedido. Queria que tocassem músicas do DJ Guga.

“Eu gosto muito dele e estava com vontade de escutar, por isso fui lá”, diz. O pedido de Lucas foi atendido e ele chegou a subir em cima do carro elétrico no palco para anunciar no microfone a sua escolha musical.

A equipe do POPULAR também flagrou outros foliões mirins dançando e aproveitando o momento ao lado da família, alguns com menos de um ano. Afinal, nem só de jovens universitários é composto os bloquinhos da praça.