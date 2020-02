Cidades “Foi um susto”, diz lutador de Formosa suspeito de ter coronavírus O praticante de kickboxing Guilherme Pereira Júlio Braga, de 35 anos, de Formosa, diz que não esperava ficar em reclusão e que isolamento domiciliar tem sido difícil

“Eu cheguei no hospital achando que iria tratar uma gripe. Quando falaram que eu teria que ficar isolado foi um susto muito grande. Deu um desespero”, conta o lutador de kickboxing, Guilherme Pereira Júlio Braga, de 35 anos, que é um dos casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19) em Goiás. Além de Guilherme, uma outra mulher também está em isolamento domiciliar no E...