Cidades “Foi um dia tranquilo”, diz secretário sobre 1º dia de operação para evitar tumultos em Trindade Romaria do Divino Pai Eterno, que foi cancelada, teria início nesta sexta-feira (26)

O fluxo de pessoas e veículos no Portal da Fé, na entrada de Trindade, foi baixo nesta sexta-feira (26), data em que teria início a Romaria do Divino Pai Eterno, que foi cancelada por conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Nesta sexta, teve início a operação “Trindade contra o coronavírus”, que contou a inauguração de barreiras sanitárias na entra...