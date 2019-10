Cidades “Foi amor à primeira vista”, diz mãe adotiva

O casal Débora e Evangelista entrou no cadastro nacional no final de 2012 disposto a adotar uma criança de até 7 anos, independente de cor e raça. Enquanto era submetido à todas as exigências jurídicas para a habilitação participava das reuniões do Conviver. “Sem eles eu não teria chegado até aqui”, diz ela, agradecida. Débora e Evangelista souberam de Lucas, então co...