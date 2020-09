O fogo que começou em propriedades rurais vizinhas ao Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco volta a ameaçar a área verde, o mais importante espaço de preservação ambiental na região metropolitana de Goiânia. Há alguns dias, focos de incêndio estão sendo monitorados por brigadistas, mas neste domingo (13) o grande volume de fumaça chamou a atenção de quem trafegava pela BR-060, entre Goiânia e Anápolis.

Gestor dos Parques Altamiro de Moura Pacheco e João Leite, que juntos somam quase 5 mil hectares, Marcelo Pacheco disse ao POPULAR que bombeiros militares, voluntários e servidores da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) tentam controlar o fogo, mas as condições climáticas têm dificultado. “As chamas entraram no parque e começaram a fazer muita fumaça, principalmente no topo da serra, na divisa dos municípios de Goiânia e Goianápolis.”

Até a tarde deste domingo (13) atuavam no combate às chamas cerca de 20 pessoas com o auxílio de abafadores, dois tratadores e seis viaturas do Corpo de Bombeiros. “Embora seja uma situação que a gente sempre lida, não deixa de ser preocupante”, disse Marcelo. Ele informou que a prioridade é conter o fogo, que se encontrava somente na área do Parque Altamiro de Moura Pacheco. “Por enquanto há um dano relativamente grande, com 65 hectares queimados, mas não conseguimos ver ainda nenhum dano para a fauna.”

Juntas, as duas áreas de preservação ambiental possuem quase 300 espécies de animais, alguns correndo risco de extinção, e aproximadamente 500 espécies de plantas. São animais semelhantes a uma capivara que foi flagrada neste sábado por um repórter fotográfico do POPULAR tentando um refúgio depois de queimar as patas às margens da BR-153, no Jardim Paraíso, em Aparecida de Goiânia, por causa de um incêndio se alastrou pela vegetação seca.

Somente neste domingo (13), até às 18 horas, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para apagar incêndios em vegetação em cerca de 30 localidades de Goiás, entre elas ocorrências dos Parques Altamiro de Moura Pacheco e da Serra Dourada, na cidade de Goiás.

Em agosto, o titular da Delegacia Estadual do Meio Ambiente (Dema), Luziano de Carvalho, afirmou ao POPULAR que os Parques Altamiro de Moura Pacheco e João Leite não suportam mais do que três queimadas. “A cobertura arbórea dessas unidades de conservação já foi muito reduzida, há clarões, as árvores estão morrendo. Quando vem a chuva há a sensação de que recuperou, mas aquele tipo de vegetação não recupera. Enquanto não tirar o material combustível, a área será sempre um barril de pólvora. Estamos perdendo a luta contra o fogo. O parques estão condenados à morte.”