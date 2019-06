Cidades Fogo pode durar até três dias Bombeiros controlaram chamas, mas árvore continuará queimando internamente. Existe chance de ela sobreviver. Ataque causou comoção nos moradores da região

A gameleira na Rua 5, no Setor Oeste, que teve fogo ateado provavelmente na madrugada de ontem, continuará queimando internamente por dois ou três dias. Só então técnicos da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) terão condições de avaliar a necessidade ou não de extirpá-la do local, a Praça Mestre Maria Henriqueta Peclat, no cruzamento da Rua 5 com a Rua 4. A ár...