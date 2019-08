Cidades Fogo no sul do Amazonas pode ter sido causado por fazendeiros, relatam moradores Região sul do Estado é uma das áreas com mais focos de incêndio na Amazônia

O fogo que se alastra pela região sul do Amazonas, uma das áreas com mais focos de incêndio hoje em toda a Amazônia, pode ter sido motivado por fazendeiros locais, segundo relatos de moradores. Em Santo Antônio do Matupi, na altura do quilômetro 200 da Transamazônica, a reportagem flagrou um incêndio de grandes proporções nesta terça feira, 2...