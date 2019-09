Cidades Fogo no Parque da Serra Dourada já dura três dias em Goiás A operação está utilizando drone, abafadores e sopradores, porque o local das queimadas é de difícil acesso, diz Corpo de Bombeiros

Um incêndio no Parque Estadual da Serra Dourada (PESD), localizado entre as cidades de Goiás, Buriti de Goiás e Mossâmedes, já dura três dias. As chamas se iniciaram na manhã da última terça-feira (10) e, segundo informações do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO), o local ainda sofre com as queimadas nesta quinta-feira (12). A corporação explica que a estratégia é...