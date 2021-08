Cidades Fogo no Pantanal já iguala recorde de 2020 Desde o início do ano até sábado (21), a maior planície alagável do mundo já havia perdido 261.800 hectares para as chamas

No terceiro ano seguido de seca e sob o impacto de fortes geadas, o Pantanal já registra o mesmo patamar de área destruída pelo fogo no mesmo período do ano passado, quando sofreu o pior desastre ambiental da história.Desde o início do ano até sábado (21), a maior planície alagável do mundo já havia perdido 261.800 hectares para o fogo, o equivalente a dois municíp...