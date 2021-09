Cidades Fogo na Chapada dos Veadeiros já destruiu 36 mil hectares de vegetação Metade dos incêndios ocorreu dentro do parque nacional. Local permanece aberto ao turismo, porque focos estão distantes dos atrativos. Pousadas afirmam que há motivo para cancelamentos

O incêndio que atinge a região da Chapada dos Veadeiros desde o último dia 12 já destruiu 36 mil hectares de vegetação, área que corresponde a 1,7 mil vezes à do Parque Areião, uma das áreas verdes mais conhecidas de Goiânia. Mesmo com mais de 200 pessoas atuando no controle das chamas, ainda não há estimativa de quando o serviço será finalizado. De acordo...