Cidades Fogo em rodovias federais provoca 1ª morte do ano em Goiás Apuração da PRF indica que fumaça ocasionada por queimada tirou visão de motorista e acarretou colisão; mulher de 42 anos perdeu a vida na BR-060

Uma queimada na BR-060 foi determinante para um acidente que provocou a primeira morte neste tipo de ocorrência nas rodovias de Goiás. É o que apontam levantamentos preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente ocorreu por volta das 12 horas do último domingo (21), no KM 429 da via, no trecho que liga Rio Verde a Jataí. A vítima foi identificada como Aparecida ...