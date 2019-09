Cidades Fogo em Parque Estadual da Serra Dourada está confinado Incêndio começou na terça-feira e bombeiros acreditam que deve ser controlado nesta quinta. Local abriga espécies raras do Cerrado como a árvore-do-papel

Um incêndio tem consumido a vegetação do Parque Estadual da Serra Dourada (Pesd), entre cidade de Goiás, Buriti de Goiás e Mossâmedes, desde a manhã desta terça-feira, dia 10. De acordo com Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), após as primeiras 24 horas de cerca de 3,3 hectares de mata já haviam sido consumidos pelas chamas, m...