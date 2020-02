Cidades Fogo destrói ônibus interestadual na BR-060, em Goiânia; veja vídeo Veículo transportava 19 passageiros, que saíram do Distrito Federal e com destino ao Mato Grosso do Sul

Um ônibus interestadual pegou fogo e ficou completamente destruído, no fim da noite desta segunda-feira (10), no KM-128 da BR-060, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, em Goiânia. O veículo carregava 19 passageiros, que saíram do Distrito Federal e seguiam para o Mato Grosso do Sul. No caminho, o motorista percebeu que a parte traseira do ônibus estava...