Cidades Fogo é controlado no Parque Altamiro de Moura Pacheco; bombeiros seguem monitorando o local Segundo a corporação, a área deve ser acompanhada por 24 horas para evitar novos incêndios

O Corpo de Bombeiros segue monitorando o Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, às margens da BR-153, em Goiânia. Segundo a Corporação, 45 militares realizam, na mannhã desta quinta-feira (17), monitoramento no local. O tenente Thiago Wening, dos bombeiros, informou que os focos no parque foram controlados no início da noite desta quarta-feira (16), mas a equipe s...