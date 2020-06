Cidades Fluxo de veículos em Goiânia já é mais de 80% do normal Trânsito medido pela SMT em três pontos do Setor Bueno no fim de maio está próximo do que se tinha antes da pandemia do novo coronavírus

O tráfego em três pontos do Setor Bueno, que vem sendo medido por agentes da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) desde o início de março, fechou o mês de maio com mais de 80% do fluxo de veículos considerado normal. Os números mostram que o trânsito na região Sul de Goiânia, portanto, está atualmente com praticamente a mesma intensidade que...