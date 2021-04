Cidades Flagrante de desperdício de água em Goiânia pode gerar multa de R$ 1 mil Quem for visto enquanto lava a calçada ou o veículo junto ao meio-fio, por exemplo, pode ser penalizado e a reincidência dobra o valor da punição

Sancionada pelo prefeito de Goiânia Rogério Cruz no último dia 9, a lei nº 10.610 prevê multa de R$ 1 mil para quem for flagrado desperdiçando água na capital. Entre os exemplos estão aqueles que costumam lavar calçadas ou veículos junto ao meio-fio com recurso comprovadamente tratado pela rede de abastecimento da cidade. A cada nova reincidência a penalização será d...