Cidades Flúvia Amorim tira dúvidas de leitores do POPULAR sobre vacinação contra Covid-19 Entre as questões, a superintendente falou sobre as dúvidas quanto à imunização de grávidas

Quatro meses depois do início da vacinação contra a Covid-19, muitas dúvidas ainda rondam as cabeças da população de Goiás. Com a chegada irregular de novas doses, o avanço nas faixas etárias e grupos prioritários confunde ainda mais as pessoas. Mesmo quem está na linha de frente da organização da vacinação admite que o processo está confuso. “É a campanha mais difíci...