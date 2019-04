Vida Urbana ‘Fiz para educá-la’, diz padrasto que torturou enteada com cabo de vassoura, cinta e fio elétrico Desembargadores mantêm condenação de agressor à pena de dois anos e quatro meses de reclusão

Os desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) mantiveram a condenação de um homem morador de Correia Pinto, no Planalto Serrano, que torturou a enteada de 13 anos com um pedaço de fio elétrico, um cabo de vassoura de metal e uma cinta. Ele foi sentenciado à pena de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicialmente a...