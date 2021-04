Os fisioterapeutas de Goiás que ainda foram imunizados contra a Covid-19 estão sofrendo com o medo constante da contaminação pelo coronavírus (Sars-CoV-2). Neste primeiro momento, de acordo com a Associação de Empresas Prestadoras de Serviços de Fisioterapia do Estado de Goiás (Apfisio Goiás) apenas 20% dos cerca de 8 mil profissionais do Estado foram imunizados. A prioridade foi para aqueles que trabalham em hospitais.

Entretanto, o presidente da Apfisio Goiás, Bráulio Brasil, explica que os fisioterapeutas que atuam em regime de home care estão expostos ao vírus, assim como aqueles que estão em hospitais. “Eles tratam pessoas durante e depois da recuperação de Covid-19. Estão dentro das casas de pessoas contaminadas”, esclarece.

Brasil aponta ainda que durante a pandemia a demanda de trabalho desses profissionais cresceu muito pelo fato de o fisioterapeuta ser essencial no processo de intubação de pacientes. “Quem faz essa condução da ventilação mecânica é o fisioterapeuta. Ele tem contato direto com a pessoa doente”, esclarece.

O presidente da Apfisio Goiás diz que essa realidade tem feito com que muitos profissionais sejam infectados pelo vírus. “A maioria dos fisioterapeutas lidam com casos de Covid-19 ativa e não estão vacinados. Essa é a realidade”, aponta.

É o caso da fisioterapeuta respiratória Juliana Medeiros, de 34 anos, que recebeu alta da internação nesta sexta-feira (2). Juliana ficou sete dias internada e precisou de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para se recuperar completamente. Ela, que atua em regime de home care, se infectou depois de cuidar de um paciente com Covid-19 ativo.

“Foram dias muito difíceis para mim e para minha família. Não fui vacinada por não trabalhar em hospitais. Agora, ainda continuo fazendo fisioterapia para me recuperar. Espero que eu possa ser vacinada o mais rápido possível. Não quero viver isso de novo”, relata.

Estado

A partir das próximas remessas que serão recebidas pelo Estado, 30% das doses serão destinadas para finalizar a vacinação desse grupo que inclui desde enfermeiros, médicos até farmacêuticos, fisioterapeutas e veterinários. A superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), Flúvia Amorim, aponta que a intenção do Estado é vacinar todos os profissionais da saúde o mais rápido possível.

“Temos o conhecimento de que existem profissionais que não estão nos hospitais, mas estão cuidando de pacientes com Covid-19. Entretanto, não conseguimos saber com certeza quem são eles. Por isso, quando a vacina chegar, ela chegará para todos de uma só vez. Assim, não ocorre distinção”, explica Flúvia.

Outros profissionais

A necessidade da vacinação para trabalhar com segurança não é exclusividade dos fisioterapeutas. Outros grupos como, por exemplo, dos farmacêuticos também têm essa demanda. “A farmácia é um ponto que a gente tem uma presença e rotatividade muito grande de casos suspeitos e casos assintomáticos também”, diz a presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás (CRF-GO), Lorena Baia.

Lorena aponta que o conselho tem tentando com diversos municípios proporcionar a vacinação dos profissionais, mas que existe uma dificuldade maior nas cidades do interior. Em alguns casos, foi necessário entrar com ações judiciais. Em Goiânia, eles conseguiram imunizar 2,3 mil farmacêuticos. “Muita gente ainda precisa se vacinar. Estamos acompanhando o andamento da imunização no Estado para garantir as doses dos nossos profissionais.”

Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) informou que aguarda a aplicação da segunda dose e a vacinação daqueles profissionais que ainda não receberam a primeira dose, sendo que o vice-presidente do Cremego, Leonardo Mariano Reis, destaca a importância dessa vacinação para a segurança dos profissionais e dos pacientes.

Dermatologistas se dispõem a ajudar na vacinação

A Sociedade Brasileira de Dermatologia - Regional Goiás (SBD-GO) se dispôs a ajudar as secretarias estadual e municipal de Goiânia no processo de vacinação contra o coronavírus (Sars-CoV-2). Ela encaminhou ofícios ao secretário Estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, e ao secretário Municipal de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, oferecendo apoio.

A entidade representa 255 dermatologistas goianos e a participação na campanha é uma forma de otimizar a aplicação das doses. O presidente do SBD-GO, Eduardo Álvares, diz que a intenção não é afetar os profissionais que já trabalham na imunização e sim ajudá-los e reforçar o trabalho. “Sabemos que eles estão cansados e queremos ajudar. Somos gratos por estarmos imunizados e desejamos devolver para a sociedade o bem que recebemos”, afirma.

A superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) diz que a pasta recebeu de forma muito positiva a ação dos médicos. “Toda a ajuda é bem vinda. Na próxima semana vamos sentar e conversar sobre como vai funcionar isso”, finaliza.